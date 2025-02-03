Алексей Текслер ознакомился с передовыми технологиями ульяновских приборостроителей

В ходе поездки челябинский губернатор обсудил возможности сотрудничества южноуральских предприятий с ульяновскими конструкторами

В рамках рабочей поездки в Ульяновскую область Алексей Текслер посетил АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (АО «УКБП»), сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Бюро является ведущим разработчиком и производителем бортового радиоэлектронного оборудования для самолетов и вертолетов, систем автоматического управления для гидроэнергетики, автокомпонентов и медицинского оборудования.

Организация является частью Концерна АО «КРЭТ» (входит в ГК «Ростех»). Продукция предприятия используется во всех российских самолетах и вертолетах.

В ходе визита Алексей Текслер ознакомился с производственными мощностями АО «УКБП», передовыми технологиями и разработками предприятия. Встреча прошла в формате конструктивного диалога, были обсуждены возможности сотрудничества между челябинскими предприятиями и ульяновским бюро.