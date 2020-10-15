В Челябинской области почти полностью обновился автопарк скорой помощи

В ближайшее время в регионе появятся еще 35 машин неотложной помощи.

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На сегодня в Челябинской области работает 269 бригад скорой медицинской помощи. Как отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ, за последние полтора года предприняты серьёзные усилия для обновления автопарка «скорых» в регионе.

«В прошлом году у нас было приобретено 87 автомобилей, среди которых 15 — реанимобили. В текущем году уже 28 автомобилей поступили в область. А также по распоряжению Алексея Текслера было приобретено еще 22 автомобиля скорой медицинской помощи, которые сегодня тоже в основном работают на станции скорой медицинской помощи в Челябинске. 12 автомобилей в качестве гуманитарной помощи были предоставлены "Русской медной компанией"», — рассказала Ирина Гехт.

До конца этого года за счет федерального бюджета в Челябинской области появится еще 17 автомобилей для оказания медицинской помощи. Еще 35 машин Правительство региона приобретет в следующем году.

«Мы благодарны вам за решение о выделении дополнительных средств. В ближайшее время еще 35 машин неотложной помощи будет приобретено и еще столько же — за счет гуманитарной благотворительной помощи. Это, безусловно, повысит доступность неотложной помощи для нашего населения», — поблагодарила первый вице-губернатор Алексея Текслера.

Таким образом в Челябинской области удалось снизить процент автомобилей старше пяти лет с 25 до 15. Можно считать, что в регионе почти полностью обновился парк автомобилей скорой помощи. Это, по словам Ирины Гехт, отмечают сами медицинские работники, которые сегодня трудятся на новых машинах.

Как отметила первый заместитель главы региона, приобретение машин — это самое простое, что можно сделать в сегодняшней ситуации, самое сложное — укомплектовать бригады скорой помощи. Однако этим вопросом правительство Челябинской области занимается с еще большими усилиями, привлекая молодых специалистов условиями работы.