Алексей Текслер поручил решить проблему дефицита лекарств в аптеках

Замминистра здравоохранения области считает, что напряжение снимет бесплатное обеспечение препаратами.

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Недавно южноуральцы начали жаловаться на дефицит некоторых лекарственных препаратов в аптеках, в частности «Арбидола». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поднял этот вопрос на заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ.

Как отметил глава региона, сейчас одна из главных задач областного министерства здравоохранения — добиться отсутствия дефицита лекарств в аптеках. С этой просьбой Алексей Текслер обратился к первому заместителю министра здравоохранения Челябинской области Виктории Сахаровой.

«Прошу активно отработать этот вопрос с коллегами, сделать соответствующий прогноз и поработать с опережающими темпами на закуп тех медикаментов, которые у нас поступают в аптеку через государственные аптеки, и дать необходимые рекомендации частным аптекам», — сказал губернатор.

По мнению Виктории Сахаровой, это напряжение должно снять бесплатное обеспечение больных препаратами на этапе амбулаторного лечения.

«Мы еще раз просмотрим всё, что на сегодняшний день имеется, в том числе в аптеках, но бесплатное обеспечение поможет снять это напряжение. Лекарственные препараты будут доставлены пациентам с соответственным заболеванием бесплатно»,— ответила замминистра здравоохранения.

Однако Алексей Текслер настоял на проработке данного вопроса, чтобы жители Челябинской области не чувствовали лишнего напряжения, не поддавались панике.