Срок ожидания «скорой» в Челябинске сократят до трех дней

Для этого необходимо сформировать 20 дополнительных бригад.

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На сегодняшний день жителям Челябинска приходится ожидать приезда скорой медицинской помощи до пяти суток. Сократить это время до трех дней планируют с помощью создания дополнительных бригад.

Об этом в ходе брифинга по ситуации с распространением коронавируса в регионе заявила вице-губернатор Ирина Гехт. По ее словам, эти промежутки ожидания стараются минимизировать, однако бывали случаи, когда врачей дожидались по семь-восемь дней. Но если у больного с температурой 38, 5 на протяжении трех дней не наступают улучшения, ему показано провести компьютерную томографию в течение 48 часов.

«Мы выделили дополнительные деньги и набрали еще 20 водителей на машины скорой помощи в Челябинске. Сегодня начали работу с фельдшерами, студентами старших курсов медицинских колледжей. Еще порядка 60 человек нам надо на трудовые договоры, чтобы еще порядка 20 бригад сформировать. Тогда мы в принципе будем укладываться в регламентное время», — прокомментировала Ирина Гехт.

Такую задачу она поставила региональному Минздраву. Набрать 60 человек и закрыть еще 20 бригад, которые смогут выйти на линию, должны уже к концу этой недели.