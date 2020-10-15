Инфекционные заболевания создают экстремальную нагрузку на здравоохранение в Челябинской области

На данный момент в в регионе под ковид перепрофилировано 23% коек.

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В Челябинскую область под ковид перепрофилировано почти 23% коек, также около 17% врачей работают на госпитальных базах. Об этом сегодня, 15 октября, на совещании по ситуации с коронавирусом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.



Замглавы региона заявила, что ситуация не является уникальной для Южного Урала и в условиях текущей эпидобстановки свойственна всей России. Также, по словам Ирины Гехт, система здравоохранения не может и не должна держать постоянные резервы такого масштаба.

«В этих условиях очевиден приоритет многопрофильных больниц, оснащённых полным спектром потенциально необходимого оборудования, а главное — мультидисциплинарными бригадами врачей, которые способны оказывать помощь людям. На мой взгляд, необходимо пересмотреть требования к строительству и капитальному ремонту зданий медицинских организаций в связи с возникшими обстоятельствами. Нужно сделать таким образом, чтобы любая медорганизация могла быть перепрофилирована. Это значит, должны быть грязные и чистые зоны, боксированные приёмные покои — это всё возможно сделать в рамках тех мероприятий, которые мы планируем»,— заявила на заседании оперативного штаба первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Помимо этого Ирина Гехт отметила, что сейчас важно сформировать кадровый резерв медицинского состава. В этом плане региону помогло прошлогоднее решение о дополнительных местах в ординатуре и медицинских колледжах. Также первый замгубернатора отметила важность резерва быстро возводимых временных конструкций.

«Мы благодарны за принятое решение о строительстве инфекционного корпуса, оно идёт сегодня в графике. Более того, мы готовы предложить решение по увеличению мощностей этой больницы в случае необходимости. Это как раз тот резерв, который закроет и даст возможность медицине оказывать плановую медицинскую помощь»,— добавила Ирина Гехт.

Напомним, согласно официальной статистике, суточный прирост больных коронавирусом в регионе составил 107 человек. Общее число заболевших за весь период пандемии возросло до 18 182 южноуральцев. Лечение в больницах продолжают 3 748 человек.