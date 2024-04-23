В период с 2 по 7 мая почтовые отделения на Южном Урале и по всей стране будут работать в обычном режиме.
В праздничные выходные почтальоны не будут разносить письма и периодику. Что касается пенсий и пособий, то их будут доставлять по особому графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда.
Напомним, что в мае жителей Челябинской области ждут продолжительные выходные в связи с Первомаем и Днем Победы. Правда, рабочая неделя перед Праздником Весны и Труда будет длиннее, чем обычно. Рассказываем подробнее.