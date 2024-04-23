В Челябинской области «Почта России» изменит график работы на майские праздники

В Первомай и День Победы все отделения будут закрыты

Праздничные дни 1 и 9 мая станут выходными также и для почтовых отделений. А в канун Дня Победы, 8 мая, офисы «Почты России» будут работать по сокращенному графику воскресенья. Об этом сообщили пресс-служба УФПС по Челябинской области.

В период с 2 по 7 мая почтовые отделения на Южном Урале и по всей стране будут работать в обычном режиме.

В праздничные выходные почтальоны не будут разносить письма и периодику. Что касается пенсий и пособий, то их будут доставлять по особому графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда.

Напомним, что в мае жителей Челябинской области ждут продолжительные выходные в связи с Первомаем и Днем Победы. Правда, рабочая неделя перед Праздником Весны и Труда будет длиннее, чем обычно. Рассказываем подробнее.