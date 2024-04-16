В Челябинской области отремонтируют 800 километров дорог

В регионе начинают работать асфальтовые заводы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил приступить к ремонту дорог, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. Ранний старт позволит заняться как можно большим количеством направлений. В этом году в планах реконструировать 800 километров.



Уже определены планы по ремонту дорог. Начинают работать асфальтовые заводы.

«Мы последовательно занимаемся дорогами несколько лет. Средства получают все города и районы. В планах этого года отремонтировать порядка 800 километров. Почти половина от этого объема — местные дороги в муниципалитетах. Они нуждаются в особом внимании», — сказал Алексей Текслер.

Среди дополнительных решений — восстановление дорог после паводка. Губернатор также обратился к жителям с предложением написать ему, какие дорожные пути требуют особого внимания.

«В поездке в каждый муниципалитет буду обращать на состояние дорог особое внимание. В этот четверг объезд по проблемным дорогам Челябинска. Маршрут составлю в том числе на основе ваших сообщений», — добавил губернатор.