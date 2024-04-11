В Советском районе Челябинска отремонтируют разбитую дорогу

Она приносит неудобства и пешеходам, и водителям

Проблемную улицу 1-ю Потребительскую отремонтируют на участке от 2-й Потребительской до Троицкого тракта. Извещение о поиске подрядчиков опубликовали на официальном портале закупок.

Фото: единая информационная система в сфере закупок

Обновят не только полотно автодороги, но и пешеходную зону. В проектной документации оговорены работы по замене тротуарной плитки, установке новых бордюров, демонтажу заборов, благоустройству газонов. Кроме этого, на улице восстановят съезды и парковки.

Общая протяженность отремонтированной дороги составит 625 метров. Работы планируют закончить до 20 августа этого года.