Проблемную улицу 1-ю Потребительскую отремонтируют на участке от 2-й Потребительской до Троицкого тракта. Извещение о поиске подрядчиков опубликовали на официальном портале закупок.
Фото: единая информационная система в сфере закупок
Обновят не только полотно автодороги, но и пешеходную зону. В проектной документации оговорены работы по замене тротуарной плитки, установке новых бордюров, демонтажу заборов, благоустройству газонов. Кроме этого, на улице восстановят съезды и парковки.
Общая протяженность отремонтированной дороги составит 625 метров. Работы планируют закончить до 20 августа этого года.