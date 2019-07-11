В Челябинской области отремонтируют 118 больниц

Всего в бюджет здравоохранения Южного Урала будет направлено 30 миллиардов рублей.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе начнется массовый ремонт больниц и поликлиник. Всего на текущий год запланирован ремонт 118 объектов.

В Челябинске будет отремонтировано 14 медучреждений, среди которых взрослые и детские поликлиники, операционные блоки, хосписы, а к сентябрю будет открыто поликлиническое подразделение в ГКБ №6 Металлургического района, оснащенное современными технологиями.

«Открытие поликлиники позволит повысить доступность одного из самых важных этапов медицинской помощи – первичной медико-санитарной. Ведь именно от работы данного звена – терапевтов и узких специалистов - зависит ранняя диагностика заболеваний», — заявила начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

Также поликлиника будет работать по принципу «бережливых» технологий, что позволит развести поток здоровых и больных пациентов и, в общем, оптимизировать работу больницы.

Помимо этого, минздравом были заключены контракты на закупку 62 единиц медицинской техники. Новое оборудование получат учреждения в Челябинске, Златоусте, Троицке, Копейске, Аше, Варне и Верхнем Уфалее.