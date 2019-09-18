Саммиты уйдут, больница останется: ГКБ 1 в Челябинске станет одной из лучших после ремонта к ШОС

Преобразования внутри медучреждения закончат к концу года.

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Наталья Котова проверила работы по реконструкции в ГКБ № 1. Во время саммитов ШОС и БРИКС участники смогут обратиться туда за медпомощью. Вместе с этим медицинское учреждение во время проведения международных мероприятий и после их завершения будет оказывать высококвалифицированную помощь южноуральцам.

«В этом году запланировано около 137 миллионов рублей: на ремонт фасадов, нескольких отделений и на новое оборудование. Связано это было с саммитами, часть мероприятий остается в городе, и поэтому все, что было запланировано, мы реализуем», — рассказала Наталья Котова.

В ГКБ № 1 полным ходом идет ремонт, приобретается и устанавливается оборудование, чтобы жители могли получать качественную медпомощь. Врип главы города проверила отделение травматологии, хирургический корпус и отремонтированный кабинет, где проводят диагностику онкозаболеваний.

«Оборудование, которое приобретено, это оборудование последнего поколения. Его даже по пальцам можно пересчитать в РФ. Поэтому мы очень рады, что жители города будут получать высокотехнологичную медпомощь», — добавила Наталья Котова.

В скором времени должен начаться ремонт фасадов. В ГКБ № 1 также планируется строительство нового диагностического центра, который соединит терапевтический корпус. Цена проекта 250 миллионов рублей.

«Мы проработали этот вопрос, нас подержала Ирина Гехт. Сейчас мы будем изыскивать денежные средства, чтобы направить их на проектирование диагностического центра. Надеемся, что в ближайшее время нам удастся реализовать этот проект», — пояснила Наталья Котова.

Городская больница обслуживает 116 тысяч челябинцев. По словам главы города, после ремонта ГКБ№ 1 станет одним из лучших медучреждений в России.