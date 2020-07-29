В Челябинской области отменяются традиционные мероприятия

Причиной является режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

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В Челябинской области отменяются запланированные на лето мероприятия. Традиционные массовые праздники и ярмарки не проведут из-за режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Одним из отмененных мероприятий стала традиционная городская выставка плодов и цветов. Об ее отмене сообщили на странице ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина в социальных сетях.

«Официально — городской выставки плодов и цветов в этом году не будет. Все мероприятия августа отменены. Кинопоказы не ожидаются — мероприятия запрещены, мы начали ремонт на Летнем театре», — отмечают сотрудники парка.

Отменить придется все массовые мероприятия. Например, в Бердяуше отменили традиционное празднование Дня железнодорожника. Об этом изданию «Говорит Сатка» сообщила глава Бердяушского городского поселения Надежда Салионова.