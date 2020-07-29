Умерли еще 2 человека с диагнозом «коронавирус»

Из больниц области было выписаны 118 пациентов.

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По данным министерства здравоохранения на утро среды, 29 июля, в Челябинской области выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число официально зарегистрированных заболевших за весь период пандемии на Южному Урале составляет 11 548 человек. Из них лечение от инфекции продолжают 3 762 жителя региона.



«За прошедшие сутки выписаны 118 человек! Всего 7 499 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 388 550. За прошедшие сутки — 4 320 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

COVID-19 как сопутствующее заболевание стал причиной гибели двух человек, утверждают в минздраве. Оба умерших были мужчинами, старше 70 лет.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: острое нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз, ковид сопутствующий — пациент, 73 года. гипертоническая болезнь, нарушение мозгового кровообращения, ковид сопутствующий — пациент, 74 года»,— добавили представители минздрава.

До 9 августа в Челябинской области действует режим повышенной готовности. В местах массового скопления обязательно ношение средств индивидуальной защиты — масок и перчаток. Людям старше 65 по-прежнему рекомендуется соблюдать самоизоляцию, а до особого распоряжения правительства в регионе запрещены культурные, спортивные и зрелищные мероприятия.