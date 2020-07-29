Спокойной назвала ситуацию с коронавирусом в Челябинской области Ирина Гехт

Первый вице-губернатор заявила о незначительном снижении заболеваемости.

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В Челябинской области наметилось незначительное снижение заболеваемости COVID-19. Так считает первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. По её словам, текущая динамика заражения даёт повод говорить о спокойной обстановке с коронавирусом на Южном Урале. Однако поводов для расслабления нет.



Напомним, по данным областного минздрава, на утро среды, 29 июля, в Челябинской области подтверждено ещё 130 случаев заражения ковидом. Всего за пандемию этот показатель достиг отметки в 11 548 человек. На текущей неделе, согласно статистике министерства здравоохранения Челябинской области, число новых больных не превышало отметки в 130 жителей: в понедельник, 27 июля, было подтверждено 128 случаев, во вторник, 28 июля, — 127. Ситуацию с заболеваемостью на этом фоне можно назвать спокойной, считает Ирина Гехт.

«Два летальных исхода от сопутствующих заболеваний, где COVID не стал основной причиной смерти. По муниципалитетам: больше всего случаев в Челябинске — 82, по остальным территориям совсем понемногу: Магнитогорск — 7, Златоуст и Миасс — еще меньше. В принципе, в области обстановка достаточно спокойная. Пока идет незначительное, но снижение. Надеемся, что эта динамика сохранится»,— рассказала радио «Business FM Челябинск» первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Отметим, что сейчас разговоры о возможной второй волны коронавируса начались в Европе. Из-за увеличения случаев заражения в Испании 14 и 10 дневные обсервации для прибывающих с Пиреней вводят в Великобритании и Норвегии. Греция и Германия, в свою очередь, планируют возвращать масочный режим на улицы. Меж тем представители ВОЗ говорят, что у COVID-19 не будет второй волны, а мир столкнулся с постепенно снижающейся и прибавляющейся динамикой заболеваемости.