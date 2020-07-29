В Европе заговорили о второй волне коронавируса

Великобритания и Норвегия вводят обсервацию для приезжающих из Испании, в Германии и Греции вновь надевают маски на улицах.

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Европа вводит новые ограничения в связи с коронавирусом. Ряд стран в том или ином виде возвращают ношение масок на улицах, а прибывающим с курортов Испании необходимо будет пройти самоизоляцию.



Рост инфицированных COVID-19 отмечается в Испании, из-за чего местные власти вводят дополнительные ограничения. Помимо этого, ряд европейских стран рекомендует своим жителям не ездить не Пиренейский полуостров, чтобы избежать заражения. В субботу, 25 июля, в Великобритании ввели 14-дневный карантин для всех, кто прилетает из Испании, в Норвегии обсервация составляет 10 дней. По данным «Форбс» из-за этих мер пострадает в первую очередь экономика страны, которая зависит от туризма.

Прирост распространения коронавируса наблюдается и в Германии, утверждает британское издание The Guardian. За последние 7 дней он составлял 557 случаев заражения, в то время, как в июне ежедневно выявляли по 350 инфицированных. Чтобы сдержать вирус, жителям Германии посоветовали носить маски не только в помещениях, но и на улице, если не удаётся соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

«Я настроен оптимистично, если мы будет соблюдать правила гигиены, мы может предотвратить ее, это зависит от нас»,— цитирует «Интерфакс» глава института Роберта Коха Лотара Вилера.

Также по сообщениям The Guardian ношение масок на улице станет обязательным для жителей Греции. По данным издания, там мера вступила в силу со среды, 29 июля. Решение последовало из-за вспышки COVID-19 во второй половине июля.

Меж тем в ВОЗ говорят, что никакой «второй волны» коронавируса в мире не предвидится. По словам представителя организации Маргарет Харрис для COVID-19 характерны ускоренное или замедленное распространение инфекции. Сам коронавирус не похож на грипп, который имеет тенденцию к сезонности, а мир имеет дело с одной большой волной.

«По-видимому существует стойкое убеждение, что лето — это не проблема, но лето — это как раз проблема. Этот вирус любит любую погоду, но что ему особенно нравится, так это „прыгать“ с одного человека на другого когда мы вступаем в тесный контакт. Так что давайте не будем предоставлять ему такую возможность»,— отметила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Отметим, что по данным сайта Worldometers число заразившихся COVID-19 в мире составляет 16 881 704 человека, 662 403 из которых скончались, а 10 443 170 выздоровели. В топ-5 стран входят США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР. На утро среды, 29 июля, в нашей стране выявлено 5 475 новых случаев коронавируса. В Челябинской области, по сообщению минздрава региона, инфекция подтвердилась у 130 человек.