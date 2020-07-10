В Челябинской области открываются ТРЦ

Они будут работать с соблюдением всех рекомендаций.

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Челябинская область постепенно возвращается к жизни до пандемии. Сегодня, 10 июля, губернатор региона Алексей Текслер объявил о новом этапе снятия ограничений. Теперь для жителей Южного Урала открываются торговые центры. Однако работать они должны с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.



«Полностью может возобновить работу розничная торговля, в том числе торговые центры, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»,— сообщили в пресс-службе главы региона.

При этом все торговые центры должны соблюдать меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором. Так, перед открытием должна проходить генеральная уборка с дезинфицирующими средствами, проводится ежедневная влажная уборка. Также должны быть антисептики для обработки рук сотрудников и посетителей, воздух в помещении должен обеззараживаться. Каждые два часа помещения необходимо проветривать и иметь при себе пятидневный запас средств индивидуальной защиты. Все контактные поверхности должны также обрабатываться.

Напомним, что сегодня, 10 июля, в Челябинской области продлили режим повышенной готовности. Он будет действовать в регионе до 26 июля. При этом уже сейчас для посещений открыты кафе, рестораны и летние террасы, а также спортзалы.