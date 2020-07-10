Почтовиков Южного Урала поздравил Алексей Текслер

Губернатор отметил, что почта для него — часть семейной истории.

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Работников почты Челябинской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Сегодня, 10 июля, глава региона присоединился к видеоконференцсвязи работников почтовой сферы и выразил им благодарность за труд. В частности Алексей Текслер отметил работу в условиях пандемии.



«Почтовые предприятия ни на один день не приостанавливали свою работу, а южноуральские почтовики продолжали доставлять и обрабатывать миллионы письменной корреспонденции и посылок, обслуживать жителей Челябинской области. Я признателен каждому из вас за эту большую работу. Желаю всем почтовикам здоровья, успехов, счастья, благополучия. Уверен, что со всеми задачами вы справитесь! Еще раз, с профессиональным праздником»,— сказал Алексей Текслер.

Кроме того, Алексей Текслер поделился, что для него почта — часть семейной истории. Именно в этой сфере долгое время работал дедушка губернатора. В советское время он был руководителем двух районных отделений.

Отметим, что день российской почты празднуется с 1994 года во второе воскресение июля. В этом году он выпадает на 12 июля.