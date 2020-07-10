Как не получить тепловой удар в городе

Рекомендации дали медики и сотрудники МЧС.

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Жители Челябинска спасаются от аномальной жары на городских пляжах. У воды нет свободных мест, но даже так можно получить тепловой удар. Специалисты напоминают о главных правилах: необходимо носить головной убор, пить много жидкости и избегать палящего солнца.

«По опыту, это происходит, конечно, на открытых пляжах, на открытых местностях, когда палящее солнце. Это в обед. Тепловой удар возможно получить практически до трех-четырех дня и даже в душных помещениях», — рассказала сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области Юлия Субтельная.

Стоит различать солнечный ожог и тепловой удар. Если первый вызывает раздражение и покраснение кожи, то в результате второго есть вероятность потерять сознание, может открыться кровотечение. При первых признаках необходимо уходить в тень, пить прохладную воду, вызывать «скорую». Ни в коем случае не принимайте жаропонижающее.

«Тепловой удар — это состояние, которое требует экстренной помощи. Понять и распознать так называемое тепловое истощение можно очень просто. Начинает кружиться голова, становится некомфортно, выделяется холодный липкий пот», — пояснил заведующий городским центром медицинской профилактики Дмитрий Прокофьев.

Добавим, что для отдыха стоит выбирать оборудованные пляжи. А освежиться в фонтане — не лучшая идея, так как качество такой воды не соответствует нормам. Кроме того, легко получить травмы о трубы, светильники и насосы.