Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен

Об этом распорядился глава региона Алексей Текслер.

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В Челябинской области вновь был продлен режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. Продлится он еще две недели, то есть до 26 июля 2020 года.

Однако то, что рост заболеваемости на территории Челябинской области держится на одном уровне, позволяет снять некоторые ограничения.

«Полностью может возобновить работу розничная торговля, в том числе торговые центры, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Во время регистрации брака в ЗАГСах теперь могут присутствовать гости, но их число ограничено, максимум присутствовать может только 10 человек. Кроме того, в это время необходимо будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напоминаем, что для лиц старше 65 лет продолжает действовать режим самоизоляции. Массовые и культурные мероприятия также остаются под запретом.