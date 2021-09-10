В Коркино полностью решили проблему с очередями в детские сады

В ходе визита губернатор посетил новое дошкольное учреждение на 80 мест

Коркинский район — зона интересов «Русской медной компании». Ее руководство презентовало Алексею Текслеру свои социальные объекты. Традиционно в городах присутствия РМК занимается детскими садами. Коркино не стало исключением: на улице Панарина капитально отремонтирован детский сад №1 на 80 мест. Сейчас идет лицензирование образовательной организации. Открытие запланировано на первый квартал 2022 года, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.

Алексей Текслер осмотрел детский сад № 1, построенный еще в 1950-х годах. С 2016 года его помещения признаны аварийными и пустовали. В результате ремонта там утеплена кровля, полы и перекрытия, установлены современные стеклопакеты и двери, полностью заменены все инженерные сети и коммуникации. Во дворе — знакомая по работе РМК в Карабаше площадка для изучения правил дорожного движения. Работы обошлись в 228 млн рублей. В 2017 году, только заходя в район, компания уже приводила в порядок другой детский садик в Коркино - за номером 32.

Губернатору также показали новые развивающие игрушки и пособия.

Алексей Текслер напомнил, что по его распоряжению подобное «оборудование» закупается во все детсады области. Региональный Минобр получил задачу ускорить процесс лицензирования Коркинских дошкольных учреждений.

По словам местных руководителей, теперь в Коркино — стопроцентная обеспеченность местами в дошкольные учреждения.