В Челябинской области откроют еще одну горячую линию для пациентов с коронавирусом

Она будет маршрутизировать звонки пациентов в медицинские организации.

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Новую горячую линию для пациентов, обращающихся в медицинские учреждения, организуют в Челябинской области. Благодаря еще одному номеру для бесплатных звонков жители региона смогут быстрее дозваниваться до медицинских учреждений.

«Сейчас мы получаем около 400 звонков на горячую линию Минздрава. Сегодня вместе с областным каналом у нас идет тестирование еще одной бесплатной линии, где будет осуществляться маршрутизация. Если пациент не может дозвониться до медицинской организации, то идет маршрутизация на единый номер. Это позволит пациентам дозваниваться до необходимых медицинских организаций — поликлиник или неотложки, а также поможет разгрузить сами медучреждения», — прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Как только пусконаладочные работы будут завершены, жителям региона объявят номер, по которому они смогут дозвониться до нужного медицинского учреждения.