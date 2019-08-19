В Челябинской области откроют детсад для младенцев

В экспериментальную группу будут приниматься дети в возрасте от 2 месяцев и до года.

В Коркинском муниципальном районе Челябинской области с сентября начнет работать экспериментальная группа для грудничков. Детсад будет принимать деток в возрасте от двух месяцев до одного года.

Уникальная группа откроется в поселке Первомайский на базе МКДОУ «Детский сад № 37». В первую группу уже ждут первых 10 воспитанников. В здании за счет областного и местного бюджетов сделали капитальный ремонт, подготовили все необходимое оборудование: манежи, ходунки, развивающие игры, стульчики для кормления и специальные кроватки для грудничков. И о питании деток также позаботились: для малышей подготовили стерилизатор бутылочек для кормления, холодильник для продуктов питания.

«Эмоционально положительное состояние каждого ребенка в течение дня будет обеспечивать квалифицированный педагогический и младший обслуживающий персонал», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в управлении образования администрации Коркинского муниципального района.

Эта группа создана для того, чтобы помогать семьям в воспитании и развитии детей раннего возраста. Детских сад с нетерпением ждет своих маленьких воспитанников. По всем вопросам по устройству своего чадо в группу грудничков родители могут обращаться в Управление образования Коркинского района, кабинет № 1, или к заведующему детсада № 37.