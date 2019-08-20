Челябинские дети впервые повеселятся на бумажной шоу-дискотеке

В программе захватывающего праздника — бумажные конфетти, игры, артисты и, конечно, подарки.

До нового учебного года остаются считанные дни, завершаются и последние приготовления школьников: тетради куплены, учебники получены, даже форма у многих уже наверняка выстирана. Однако не покидает ощущение, что чего-то все же не хватает…Действительно — грандиозного завершения отдыха! Такого, чтобы впечатлений и заряда положительных эмоций хватило надолго.

24 августа в Челябинске шумно проводят летние каникулы: дети повеселятся на бумажной шоу-дискотеке со спецэффектами и конкурсами с отличными призами. Бесконечный поток белоснежных конфетти из бумаги непременно удивит каждого ребенка и позволит почувствовать себя в сказке, полной приключений. А танцы под заводную музыку, общение, яркие номера, интерактивы и прочие сюрпризы не дадут заскучать ни на минуту.

К слову, августовские именинники получат особенные подарки: нужно лишь заранее сообщить о своем дне рождения администратору в сообщениях на странице встречи в «ВКонтакте» https://vk.com/megadisko74 или по телефону 8 (351) 22-32- 878.

Праздник для детей от 2 до 7 лет начнется в 11 часов, а для ребят постарше, от 8 до 15 лет, — в 17 часов. Стоимость билета — 400 рублей.