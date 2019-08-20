Первого декабря в Магнитогорске откроется новый детсад

Кроме того, запланировано строительство крупного дошкольного учреждения в южной части города.

В Магнитогорске продолжаются работы по ремонту одного из бывших корпусов Магнитогорского госуниверситета. Уже к концу этого года в нем появится новый детский сад.

Ранее для завершения реконструкции здания по поручению Алексея Текслера были выделены деньги из областного бюджета. Сейчас же строительные бригады ведут работу по установке всех необходимых коммуникаций.

«К концу сентября мы хотим закончить уже подключить здание к отоплению, воде и электричеству. Это позволит нам проводить работы в более холодный период», — рассказал заместитель начальника управления по строительству промышленных, социально-бытовых объектов треста «Магнитострой» Рашид Закиров.

Новый детский сад предоставит магнитогорцам около 85 новых мест. Все они будут поделены между двумя старшими и тремя ясельными группами, что поможет ликвидировать огромные очереди в детсад в этой части города. Кроме того, в этом учреждении планируется принимать детей до одного года.

«Учитывая то, что в районе есть родители, которые готовы отдать своего малыша в детский сад до одного года, с этого года в двух детских садах правобережного района будут открыты группы для детей младенческого возраста», — заявил начальник отдела организации дошкольного образования городского управления образования Михаил Иванов.

Также Михаил Иванов добавил, что сейчас на этапе подготовки к строительству находится проект еще одного детского сада.

«В планах сейчас постройка нового детского сада на 290 мест в микрорайоне 147, где сейчас люди испытывают острую потребность в дошкольном учреждении», — рассказал начальник отдела организации дошкольного образования городского управления образования.

Открытие же садика в бывшем корпусе МаГУ запланировано на 1 декабря этого года.