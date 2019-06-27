/ 2ГИС начал показывать на карте движение общественного транспорта в Челябинске

В приложении можно увидеть, где едет нужный автобус, троллейбус или трамвай.

У 2ГИС появился новый функционал: на карте теперь можно увидеть движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси в реальном времени. Отследив, где находится нужный вид транспорта, жители Челябинска смогут не ждать на остановках и просчитывать альтернативные маршруты, если нужный автобус уехал.



Автобусы появятся на карте, если нажать на значок остановки. Так можно увидеть, какой транспорт подъезжает и выбрать, на чём ехать. Другой вариант — ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. На карте появятся автобусы, которые сейчас на линии. Так проще решить, когда выходить на остановку. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе 2ГИС.

Отметим, что информация появляется на карте с минимальной задержкой, она поступает через спутник ГЛОНАСС.