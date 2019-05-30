В Челябинской области официально назначили дату выборов губернатора

Выборы пройдут в Единый день голосования.

Законодательное собрание Челябинской области официально назначили дату выборов губернатора. Это произошло после того, как на открытом совещании перед ними выступил глава региона Алексей Текслер. В своем обращении он рассказал свое видение развития региона на ближайшие годы.



Назначена дата выборов губернатора Челябинской области. Постановление Заксобрания определяет дату в Единый день голосования, который проходит по стране, 8 сентября 2019 года состоятся выборы губернатора. Постановление будет опубликовано до 4 июня. — прокомментировал для сайта «Первый областной» Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

После 4 июня официально стартует избирательная кампания.

