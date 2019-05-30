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/ В Челябинской области официально назначили дату выборов губернатора

В Челябинской области официально назначили дату выборов губернатора

Выборы пройдут в Единый день голосования.
сегодня в 16:32
  |  Общество
Законодательное собрание Челябинской области официально назначили дату выборов губернатора. Это произошло после того, как на открытом совещании перед ними выступил глава региона Алексей Текслер. В своем обращении он рассказал свое видение развития региона на ближайшие годы.

Назначена дата выборов губернатора Челябинской области. Постановление Заксобрания определяет дату в Единый день голосования, который проходит по стране, 8 сентября 2019 года состоятся выборы губернатора. Постановление будет опубликовано до 4 июня. — прокомментировал для сайта «Первый областной» Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш.
После 4 июня официально стартует избирательная кампания.
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