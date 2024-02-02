Документы в МФЦ Челябинска можно получить через постамат

Новое устройство уже протестировали

В МФЦ Челябинска (Труда, 164) начал работать постамат по выдаче готовых документов. Устройство с 30 ячейками установлено в левом крыле здания на первом этаже, в зоне СПС. Ожидается, что постамат улучшит качество обслуживания заявителей, а также упростит процесс выдачи готовых документов.

Как сообщает пресс-служба МФЦ Челябинской области, теперь при подаче заявления на государственную или муниципальную услугу заявитель может выбрать способ получения результата через постамат, и тогда не нужны будут ни талоны, ни удостоверение личности.

«При готовности документов поступит СМС-уведомление или уведомление на электронную почту со специальным кодом. Нужно будет в течение семи календарных дней прийти в МФЦ и, набрав код на постамате, забрать из ячейки свои документы. Если за неделю забрать не получилось, волноваться тоже не стоит: тогда получить документы можно в обычном порядке», — рассказали в центре.

Там добавили, что способ получения документов через постамат возможен не по всем услугам. Так, для выдачи паспорта, водительского удостоверения и другого специалист должен идентифицировать личность заявителя и получить его подпись.

«В настоящее время через постамат доступны к выдаче документы по двум госуслугам: выдача справок о наличии судимости или уголовном преследовании, а также справок о том, подвергался ли гражданин административному наказанию за употребление наркотиков или психотропных веществ. Постепенно перечень таких услуг будет расширен. В случае востребованности услуги постаматы будут установлены и в других крупных офисах МФЦ региона», — говорится в сообщении.

Важно отметить, что выдача готовых документов осуществляется по месту их подачи.