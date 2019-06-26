/ О дождях в конце рабочей недели предупредил Челябинский гидрометцентр

Регион ждет облачная погода с умеренным количеством осадков.

Дождливым ожидается конец текущей рабочей недели для жителей Челябинской области. Согласно данным областного Гидрометцентра, в четверг 27 июня и пятницу 28 июня на территории Южного Урала прогнозируются умеренные дожди и облачная погода. Максимальная температура воздуха при этом достигнет плюс 28 градусов.



В ночь на четверг, 27 июня, будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, в восточной половине до сильных, грозы, местами туманы. Температура: плюс 8−13, в низинах плюс 3−8. Днем 27 июня — облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, в восточной половине до сильных. Также грозы, утром местами туманы. Температура — от плюс 15 до плюс 20 градусов по Цельсию. На юге области температура повысится до плюс 24. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3−8 м/с, порывы до 13 м/с. В ночь на пятницу, 28 июня, будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Температура воздуха: плюс 7−12, в горах до плюс 4. Днем в пятницу облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, грозы при температуре плюс 18−23. Ветер восточный, юго-восточный 4−9 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном Гидрометцентре.



Напомним, что о непогоде южноуральцев предупреждают с самого начала недели.



Отметим, что в Челябинске также ожидаются небольшие дожди. Средняя температура воздуха в четверг и пятницу при этом составит около 19 градусов тепла.

