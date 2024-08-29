На Таганае нашли новый вид лишайников

Ранее неизвестный науке вид получит название Aspicilia capitata

В южноуральском нацпарке «Таганай» нашли новый, ранее неизвестный науке вид лишайника. Открытие принадлежит ученым-лихенологам российско-китайской экспедиции Александру Паукову из Уральского федерального университета и Дзян Джен из университета Тайджоу (КНР).

Как сообщает пресс-служба нацпарка, ученые собрали лишайники, произрастающие на каменистом субстрате на территории Таганая, их определят в коллекции. Для ряда образцов планируется выделение и получение последовательностей ДНК. Это позволит произвести точную диагностику ряда видов, уточнить ареалы на территории России и выявить особенности их экологии.

«В настоящее время по результатам исследования на территории национального парка обнаружен новый, неизвестный науке вид лишайников, являющийся эндемичным для Урала, который получит название Aspicilia capitata», — сообщили в научном отделе НП «Таганай».

Лишайники — это совокупность грибов и мелких зеленых водорослей. Основными видами считаются накипные лишайники, листоватые лишайники, кустистые лишайники и лишайники Белого моря. Сейчас в национальном парке «Таганай» известно 180 видов лишайников.