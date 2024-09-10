На Таганае заметили сов, охотящихся днем

Это неестественно для ночного хищника

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В нацпарке «Таганай» в фотоловушку попала не спящая днем сова. Как шутят в пресс-службе парка, кажется, название этой неясыти произошло от слова «ненасытный». Чем еще можно объяснить, что ночная птица отказывается ложиться спать днем?

Скорее всего, при свете дня птица вышла на охоту. Питаются они белками, лягушками и грызунами. За год могут добыть до 700 мышей и полевок.

Выслеживать добычу днем сова могла из-за высокой конкуренции с другими пернатыми и наземными хищниками. Часто эта сова охотится из засады, и полет ее бесшумен, так что атаки она проводит успешно.