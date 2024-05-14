В Челябинской области обслуживающему персоналу готовы платить на 62% больше, чем годом ранее

В регионе продолжает расти предлагаемая зарплата

В этом году в Челябинской области предлагаемая зарплата значительно выросла сразу в нескольких сферах. Например, специалистам обслуживающего и домашнего персонала в апреле 2024 года готовы были платить в среднем 60 450 рублей, что на 62% больше, чем в апреле прошлого года. Более чем в 1,5 раза выросли предлагаемые зарплаты и в ряде других сфер, сообщили в пресс-службе платформы по поиску работы hh.ru.

На 54% по сравнению с прошлым годом выросла зарплата в сфере «Транспорт, логистика, перевозки». В апреле специалистам предлагали 75 тысяч рублей. На 53% — до 54,4 тысячи рублей — выросла зарплата в сфере «Административный персонал». На 47% и 46,6% возросли предлагаемые зарплаты в сферах «Автомобильный бизнес» и «Закупки» — до 80,6 тысячи и 59,5 тысячи рублей соответственно.

Средняя предлагаемая зарплата по итогам апреля составила 55,4 тысячи рублей, что на 38% больше, чем в апреле прошлого года.

Что касается наибольших зарплат, то свыше 100 тысяч рублей предлагают специалистам, трудящимся в сфере «Высший и средний менеджмент». В топ-5 самых высокооплачиваемых сфер также вошли «Сельское хозяйство» с предлагаемой зарплатой 88,2 тысячи рублей, «Добыча сырья» с ежемесячным доходом в размере 87 тысяч рублей, «Автомобильный бизнес» с зарплатой 80 580 рублей и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — в этой сфере специалистам готовы платить 80,4 тысячи рублей.