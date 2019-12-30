Расписание движения автобусов в праздничные дни

Южнауральцев просят заранее планировать свои поездки.

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31 декабря маршруты городского транспорта будут работать в обычном режиме, вплоть до 10 часов вечера. А вот в новогодние праздники расписание изменится, в связи с уменьшением пассажиропотока.

С 1 по 8 января на линию перестанут выходить социальные автобусы № 14 «Железнодорожный вокал — Новосиниглазово», № 17 «Фатеевка — Барбюса», № 43 «ЧМК — Старое Першино» и № 52 «Областная больница — Исаково», трамваи № 18 «ЧЭМК — Чистопольская» и № 10 «Першино — ЦХП», троллейбус № 11 «АМЗ — ЧТЗ». Маршрут № 28 «Харлова — Областная больница» не стоит ждать с 1 по 3 января.

Автобусы № 1 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт», № 41 «ДК Строителей» — Аэропорт«, № 45 «Автобусный парк — Аэропорт» продолжат колесить по городу в штатном режиме.

К привычному расписания вернется маршрут № 48 «Теплотехнический институт — пос. Керамический» уже 2 января.

В третий день нового года все маршруты городского электротранспорта будут ходить по графику выходного дня.

С подробной информацией о расписании рейсов можно ознакомиться на сайте министерства дорожного хозяйства.

Напомним, что российские железные дороги изменили график движения пригородных поездов еще 8 декабря. С расписанием движения электричек мы знакомили вас здесь.