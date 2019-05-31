/ Общественный транспорт увезет челябинцев с концерта Макса Коржа

Челябинский транспорт будет ждать жителей города после концерта Макса Коржа, который пройдет сегодня, 31 мая, на центральном стадионе. В вечернее время будет усилена работа 7 троллейбусных маршрутов. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в управлении транспорта Челябинска.
Для удобства зрителей в вечернее время будет усилена работа троллейбусных маршрутов № 7 «ЧМК — АМЗ», 8 «ЧКПЗ — ПКиО», 10 «Солнечный берег — Молдавская», 12 «АМЗ — Молдавская», 14 «ЧМК — ПКиО», 17 «Молдавская — Железнодорожный вокзал» , 26 «Первоозерный — Молдавская», чтобы жители могли добраться до места проведения мероприятия. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении транспорта Челябинска.
После завершения концерта троллейбусы будут сосредоточены:
Перекрёсток улиц Коммуны и Энгельса
ул. Энгельса (к проспекту Ленина)
№ 8 ул. Энгельса — пр. Ленина — ЧКПЗ
№ 26 ул. Энгельса — пр. Ленина — Первоозерный
ул. Коммуны (к Свердловскому проспекту)
№ 7 ул. Коммуны — Свердловский пр. — ЧМК
№ 12 ул. Коммуны — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — ул. Молдавская
Перекрёсток улиц Труда и Энгельса (к Свердловскому проспекту)
№ 7 ул. Труда — ДС Юность — АМЗ
Остановка «улица Труда» (в центр)
№ 8 ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — ЧКПЗ
№ 17 ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — ж/д вокзал
№ 26 ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — Первоозерный
Остановка «улица Труда» (на Северо-запад)
№ 14 ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ЧМК
№ 17 ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — ул. Молдавская
№ 27 ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Чичерина — ул. Молдавская
Остановка «МФЦ» (в центр)
№ 8 «ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — ЧКПЗ»
№ 17 «ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — ж/д вокзал»
№ 26 «ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — Первоозерный»
Остановка «МФЦ» (на Северо-запад)
№ 14 «ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ЧМК»
№ 17 «ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — ул. Молдавская»
№ 27 «ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Чичерина — ул. Молдавская»
Остановка «Зоопарк» (в центр)
№ 8 «ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — ЧКПЗ»
№ 17 «ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — ж/д вокзал»
№ 26 «ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — Первоозерный»
Остановка «Зоопарк» (на Северо-запад)
№ 14 «ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ЧМК»
№ 17 «ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — ул. Молдавская»
№ 27 «ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Чичерина — ул. Молдавская»
Трамваи будут ждать всех желающих на остановках «ДС Юность» и «Алое поле»
№ 20 «Дворец спорта „Юность“ — Медгородок»
№ 20 «Дворец спорта „Юность“ — ЧМК»
№ 20 «Алое поле — Медгородок»
№ 17 «Алое поле — ул. Чичерина»
Электрический транспорт будет отправляться по наполняемости, но не позже 23:30.
Автобусы и маршрутные такси
Продлено время работы автобусных маршрутов № 4 «Мамина — ЮУрГУ» и № 64 «Ж/д вокзал — Автобусный парк»
Дополнительные рейсы по маршруту № 4:
от Мамина — 22:00,22:10, 22:20;
от ЮУрГУ −23:10, 23:15, 23:20.
Дополнительные рейсы по маршруту № 64:
от Автобусного парка — 22:10.
от Железнодорожного вокзала — 22:50, 23:10, 23:20.
На улицах Труда и Энгельса также будут сосредоточены автобусы частных перевозчиков:
№ 22 «Училище — ул. Академика Шмакова»
№ 75 «Училище — ул. Салавата Юлаева»
№ 78 «ул. Академика Королёва — ул. Мамина»
№ 128 "Кардиоцентр — Автовокзал (г. Копейск).