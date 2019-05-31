/ Общественный транспорт увезет челябинцев с концерта Макса Коржа

В вечернее время будут доступны автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки.

Челябинский транспорт будет ждать жителей города после концерта Макса Коржа, который пройдет сегодня, 31 мая, на центральном стадионе. В вечернее время будет усилена работа 7 троллейбусных маршрутов. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в управлении транспорта Челябинска.

Для удобства зрителей в вечернее время будет усилена работа троллейбусных маршрутов № 7 «ЧМК — АМЗ», 8 «ЧКПЗ — ПКиО», 10 «Солнечный берег — Молдавская», 12 «АМЗ — Молдавская», 14 «ЧМК — ПКиО», 17 «Молдавская — Железнодорожный вокзал» , 26 «Первоозерный — Молдавская», чтобы жители могли добраться до места проведения мероприятия. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении транспорта Челябинска.

После завершения концерта троллейбусы будут сосредоточены:

Перекрёсток улиц Коммуны и Энгельса

ул. Энгельса (к проспекту Ленина)

№ 8 ул. Энгельса — пр. Ленина — ЧКПЗ

№ 26 ул. Энгельса — пр. Ленина — Первоозерный

ул. Коммуны (к Свердловскому проспекту)

№ 7 ул. Коммуны — Свердловский пр. — ЧМК

№ 12 ул. Коммуны — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — ул. Молдавская

Перекрёсток улиц Труда и Энгельса (к Свердловскому проспекту)

№ 7 ул. Труда — ДС Юность — АМЗ

Остановка «улица Труда» (в центр)

№ 8 ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — ЧКПЗ

№ 17 ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — ж/д вокзал

№ 26 ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — Первоозерный

Остановка «улица Труда» (на Северо-запад)

№ 14 ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ЧМК

№ 17 ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — ул. Молдавская

№ 27 ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Чичерина — ул. Молдавская

Остановка «МФЦ» (в центр)

№ 8 «ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — ЧКПЗ»

№ 17 «ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — ж/д вокзал»

№ 26 «ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — Первоозерный»

Остановка «МФЦ» (на Северо-запад)

№ 14 «ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ЧМК»

№ 17 «ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — ул. Молдавская»

№ 27 «ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Чичерина — ул. Молдавская»

Остановка «Зоопарк» (в центр)

№ 8 «ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — ЧКПЗ»

№ 17 «ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — ж/д вокзал»

№ 26 «ост. ул. Труда — ул. Энгельса — пр. Ленина — Первоозерный»

Остановка «Зоопарк» (на Северо-запад)

№ 14 «ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ЧМК»

№ 17 «ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — ул. Молдавская»

№ 27 «ост. ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Чичерина — ул. Молдавская»

Трамваи будут ждать всех желающих на остановках «ДС Юность» и «Алое поле»

№ 20 «Дворец спорта „Юность“ — Медгородок»

№ 20 «Дворец спорта „Юность“ — ЧМК»

№ 20 «Алое поле — Медгородок»

№ 17 «Алое поле — ул. Чичерина»

Электрический транспорт будет отправляться по наполняемости, но не позже 23:30.

Автобусы и маршрутные такси

Продлено время работы автобусных маршрутов № 4 «Мамина — ЮУрГУ» и № 64 «Ж/д вокзал — Автобусный парк»

Дополнительные рейсы по маршруту № 4:

от Мамина — 22:00,22:10, 22:20;

от ЮУрГУ −23:10, 23:15, 23:20.

Дополнительные рейсы по маршруту № 64:

от Автобусного парка — 22:10.

от Железнодорожного вокзала — 22:50, 23:10, 23:20.

На улицах Труда и Энгельса также будут сосредоточены автобусы частных перевозчиков:

№ 22 «Училище — ул. Академика Шмакова»

№ 75 «Училище — ул. Салавата Юлаева»

№ 78 «ул. Академика Королёва — ул. Мамина»

№ 128 "Кардиоцентр — Автовокзал (г. Копейск).