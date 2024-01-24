В Челябинской области общественники проверят контейнерные площадки

С инициативой контроля выступила рабочая группа совета по экологии

Организовать общественный контроль содержания площадок с мусорными контейнерами предложили экоактивисты Челябинской области. На заседании координационного совета по вопросам экологии при губернаторе, состоявшемся накануне, эксперты проявили инициативу. Глава региона ее поддержал и поручил еще обеспечить тотальную цифровизацию работы по обращению с ТКО, передает корреспондент информагентства.

По словам руководителя рабочей группы по обращению с отходами Анны Карпелюк, вопрос о вывозе ТКО с территорий контейнерных площадок и их содержание — проблема общероссийская.

«Поэтому предлагаем организовать общественный контроль площадок накопления ТКО и выявить проблемы в части их содержания. По итогам работы представить экспертный доклад с конкретными предложениями по решению выявленных проблем совместно с советом муниципальных образований»,— обратилась она к президиуму экосовета.

Анна Карпелюк рассказала, что члены совета активно работают над экопросвещением граждан. Так, в прошлом году общественники организовали раздельный сбор отходов на Парижском полумарафоне и Всероссийском чемпионате по вейкбордингу. На мероприятиях собрали 3 тонны вторсырья.

Алексей Текслер инициативу поддержал и заострил внимание на необходимости цифровизации процессов на всех стадиях обращения с коммунальными отходами.

«Основная задача — исключить любые сбои в работе с мусором на территории Челябинской области»,— пояснил глава региона.

Так, в некоторых районах области до сих пор в усиленном режиме вывозят мусор, после того как обильные снегопады и новогодние праздники осложнили работу мусоровозам.



Ранее в Челябинской области по поручению Алексея Текслера запустили проект «Генеральная уборка 74». Единороссы в числе экоактивистов контролируют ликвидацию несанкционированных свалок на территории области, а затем — следят, чтобы на месте не появилась новая свалка. Только по итогам двух прошедших лет по региону ликвидированы 750 подобных стихийных свалок.