В Челябинске за день фиксируют до полусотни автомобилей возле мусорок

Водителей ждут штрафы за блокировку проезда к контейнерам

«В день фиксируем порядка 50 случаев, когда мусоровоз не может проехать по причине блокировки автомобилями. Поэтому в очередной раз просим жителей внимательно парковать машины: не ставить их на подъездных поворотах и у самих контейнерных площадок. В целом же мы приближаемся к завершению той работы, которую проводили после обильных снегопадов, и входим в плановый режим»,

— пояснил Алексей Петров.