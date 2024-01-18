В Челябинске продолжается усиленный вывоз мусора, который скопился на контейнерных площадках еще с начала новогодних праздников. Накануне заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов в ходе объезда сообщил, что до конца недели ситуация стабилизируется. Остаются сложные участки, где подъезду мусоровоза мешают припаркованные автомобили. В день фиксируют до 50 таких парковок.
Подробнее о том, как прошел контрольный выезд по челябинским дворам Александра Астахова и заместителя генерального директора ООО «Центр коммунального сервиса» Алексея Петрова, — в фоторепортаже.
Ревизоры рассказали, что возле контейнерных площадок чаще всего устанавливают специальные таблички о том, что парковаться рядом запрещено. Теперь водителей штрафуют на пять тысяч рублей. Первые штрафы уже выставлены. Александр Астахов пояснил, что для санкций достаточно фотофиксации.
«В день фиксируем порядка 50 случаев, когда мусоровоз не может проехать по причине блокировки автомобилями. Поэтому в очередной раз просим жителей внимательно парковать машины: не ставить их на подъездных поворотах и у самих контейнерных площадок. В целом же мы приближаемся к завершению той работы, которую проводили после обильных снегопадов, и входим в плановый режим», — пояснил Алексей Петров.
Усиленный вывоз мусора ведут во многих городах области, после обильных снегопадов проезд к площадкам был затруднен.
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