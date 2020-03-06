В Челябинской области образовался дефицит медицинских масок

В Областном аптечном складе рассказали о нынешней ситуации на рынке.

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В редакцию «Первого областного» обратилась читательница, жительница Челябинска, которая сообщила об острой нехватке медицинских масок в аптеках. Девушка рассказала, что прочитала новости о введении в Москве масочного режима и, будучи матерью полугодовалой малышки, забеспокоилась о здоровье своей семьи. Валерия обратилась к медицинскому работнику, который ей сообщил, что масок нет даже в Областном аптечном складе.

Первый заместитель генерального директора АО «Областной аптечный склад» Валерий Яковенко рассказал о нынешней ситуации с продажами одноразовых медицинских изделий.

Так, он отметил, что маски на складе есть, но они очень быстро расходятся. В аптеки их завозят по мере возможности.

«Сейчас цены подрастают от производителей и поставщиков. Говорить о том, что масок совсем нет — нельзя, но дефицит остро ощущается. Многие поставщики, которые поставляли маски, переносят даты поставок на послепраздничные дни из-за того, что у них закончился материал для изготовления изделия», — поделился Валерий Яковенко.

Отметим, что по постановлению правительства Российской Федерации, на складе всегда должен быть резервный запас масок. Но он определённый, к нему пока прикасаться нельзя. Поэтому в областной аптеке стараются искать, находить и продавать маски. Ведь спрос на них всё ещё довольно высок.

«Во время эпидемии гриппа средняя продажа медицинских масок по Челябинской области была от 10 до 20 тысяч штук в день. В последнее время было около 6 тысяч за один день. Ажиотаж сделал своё дело. Даже при наличии медицинских масок люди стремились покупать дорогие респираторы», — отметил Валерий Яковенко.

Но пока Областной аптечный склад дорогие медицинские маски, стоимость которых начинается от 100 рублей за штуку, не закупает. Ведь такие изделия используются в основном специальными медицинскими организациями, а для обычных людей их не целесообразно. Но в случае острой необходимости, если ситуация станет критичной, то, конечно, и такие маски будут поступать на аптечные прилавки.

Отметим, что медицинская маска является важным профилактическим элементом в борьбе с распространением инфекций, передающихся воздушно-капельным путём. Челябинская область столкнулась с некоторой нехваткой этих изделий в продаже, но о серьезном дефиците речи пока не идёт. Ближайшие поставки ожидаются на следующей неделе.