Правительство РФ поручило создать стратегический запас масок из-за коронавируса

Такое распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Правительство РФ на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать стратегический запас медицинских масок на территории России.

Об этом свидетельствует протокол оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями, на который ссылается издание «Известия».

Глава правительства поручил создать необходимый запас медицинских масок на случай распространения коронавируса.

В Роспотребнадзоре должны рассчитать необходимое количество средств индивидуальной защиты, а Росрезерву, Минфину и Минпромторгу необходимо представить совместные предложения в правительство.

Напомним, что из-за распространения коронавируса резко вырос спрос на медицинские маски в аптеках. Однако аптеки моментально стали завышать цены из-за небывалого спроса.

На фоне этой ситуации президент Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на маски.