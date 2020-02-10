Правительство РФ на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать стратегический запас медицинских масок на территории России.
Об этом свидетельствует протокол оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями, на который ссылается издание «Известия».
Глава правительства поручил создать необходимый запас медицинских масок на случай распространения коронавируса.
В Роспотребнадзоре должны рассчитать необходимое количество средств индивидуальной защиты, а Росрезерву, Минфину и Минпромторгу необходимо представить совместные предложения в правительство.
Напомним, что из-за распространения коронавируса резко вырос спрос на медицинские маски в аптеках. Однако аптеки моментально стали завышать цены из-за небывалого спроса.
На фоне этой ситуации президент Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на маски.