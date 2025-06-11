В Челябинской области обновили правила проведения детских медосмотров

Теперь медики будут фиксировать лишний вес и психические отклонения

Минздрав России обновил правила проведения медосмотров детей, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Основные изменения касаются правил проведения инструментальных и лабораторных исследований. Так, проверку зрения в возрасте 1 месяца и 1 года врачей обязали проводить в условиях расширенного зрачка — это позволяет исключить многие серьезные патологии.

Осмотр оториноларингологом в возрасте 1 года и 6 лет теперь сопровождается специальными тестами на патологии слуха.

Детей из групп риска в возрасте 6 и 10 лет будут обследовать на повышенный холестерин крови с помощью специальных тест-полосок. Это необходимо, чтобы снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Также в России введен дополнительный скрининг психического здоровья ребенка в возрасте 1,5 лет.

А при осмотре педиатра в медицинскую карту ребенка будут вносить не только рост и вес, но и отклонения от норм веса.