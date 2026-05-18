«ЧелябГЭТ» впервые на 100% укомлектовал штат водителей трамвая

В городе также создан резерв вагоновожатых

Челябинску впервые за несколько последних десятков лет удалось на 100% укоплектовать штат водителей трамвая и даже создать надежный резерв работников по этой профессии. Об этом в понедельник, 18 мая, завили «ЧелябГЭТ».

В компании признаются, что отбор в водители в последнее время напоминал кастинг в отряд космонавтов. Кандидатов проверяли по всем параметрам — от возраста до способности сохранять дзен в любых дорожных ситуациях.

«Теперь мы абсолютно уверены: нашими многотонными красавцами управляют настоящие джедаи рельсового пути с нервами из челябинской стали»,— подчеркивают в «ЧелябГЭТ».

При этом набор на курсы водителей не закрыт, но правила игры меняются. Обучение переходит в формат эксклюзивного — отбирать кандидатов будут еще строже, а учебные группы сократят на треть.

