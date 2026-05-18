Продавщицу киоска в Магнитогорске уличили в продаже алкоголя подростку

Работница торгового павильона не проверила документы у девушки

Транспортные полицейские Магнитогорска привлекли к ответственности 56-летнюю продавщицу, которая продала алкоголь несовершеннолетнейво время профилактического рейда «Закон», сообщает Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте.

В одной из торговых точек возле станции «Магнитогорск — Грузовой» женщина продала 17-летней местной жительнице бутылку алкогольного напитка за 98 рублей. При этом продавец не потребовала удостоверяющих документов, хотя возраст покупательницы вызывал сомнения.

Объяснить свой поступок продавец не смогла, но признала, что знала о необходимости проверять документы у молодых покупателей.

На продавщицу составили административный протокол. Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Материалы направлены в мировой суд.