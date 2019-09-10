Большегрузам запретят ездить по городам Челябинской области

Алексей Текслер потребовал кардинально решить вопрос об ограничении движения фур в муниципалитетах.

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Сегодня, 10 сентября состоялось заседание при главе региона, на котором «ребром» был поставлен вопрос об ограничении въезда большегрузных автомобилей в города Челябинской области. Действия и механизмы, которые позволят снизить присутствие фур на городских дорогах пока не задекларированы, но процесс уже запущен.

В обсуждении приняли участие вице-губернатор Сергей Шаль, министр дорожного хозяйства Александр Филиппов, представители администрации города и силовых ведомств.

«Есть города, где большегрузы через центр города проезжают и портят дороги. Проблема, конечно, есть. Для этого и совещание было собрано, чтобы эту проблему решать. Ранее, постановлением главы Челябинска, в городе уже вводили ограничение на въезд большегрузов», — рассказал Алексей Климов, министр общественной безопасности Челябинской области.

В областном правительстве ранее было принято постановление, согласно которому во время объявленных неблагоприятных метеоусловий большегрузам было запрещено въезжать в город. Это позволило сократить количество выбросов. В июле этого года после аварии, в которой столкнулись автокран и маршрутное такси в Ленинском районе, вопрос снова встал остро.

При принятии решения об ограничении движения фур по улицам городов будет, в том числе, принят во внимание и опыт других регионов.

«Необходимо решить вопрос по „транзиту“, чтобы транзитный транспорт точно по улицам наших городов не ходил, где такая возможность существует. Время нахождения большегрузов на улицах наших городов, такой опыт тоже есть»,— отметил Алексей Текслер.

Также был отмечен и тот факт, что большегрузные автомобили наносят большой урон и дорогам. В Челябинске были проведены масштабные работы по обновлению дорожного полотна, но оно не продержится долго, если нагрузка будет усугубляться движением фур.

«Большегрузы, вес которых превышает нормативы, разбивают наши дороги. Даже больше: мы строим новую дорогу — этот же транспорт везет щебень для ремонта следующего участка и разбивает вновь построенную трассу. Нам нужно принять решение для сохранения дорог и для безопасности южноуральцев», — подытожил Алексей Текслер.

Набор мер, которые были обсуждены на совещании должны не только помочь сохранить новые дороги, но и разгрузить их для движения личного и общественного транспорта.