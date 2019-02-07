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Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Роженицам перестали давать подарочные наборы из-за карантина по гриппу

Роженицам перестали давать подарочные наборы из-за карантина по гриппу

Презенты отсутствуют в больницах вторую неделю.
сегодня в 18:07
  |  Общество

Жительницы Южного Урала, ставшие мамами в 2019 году, получают подарки от губернатора. Набор младенца дарят к 85-летию Челябинской области. Однако в январе и феврале роженицы остались без презента. Комплекты не вручили после родов, не дождались их и в день выписки. Мамы расстроились, потому что набор пеленок, «уголок», погремушки и другие мелочи, входящие в набор, очень важны в первые дни и месяцы жизни ребенка.

Подарки не закончились, просто в связи с карантином их сейчас нельзя привезти в роддома и перинатальные центры.

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Челябинской области № 01 от 23.01.2019 года введены ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу на территории Челябинской области. На период действия ограничительных мероприятий изменен порядок выдачи подарков в честь 85-летия Челябинской области женщинам, родившим ребенка в 2019 году. Вручение подарков будет организовано специалистами управлений социальной защиты населения области способом, удобным для семьи.— рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Министерства социальных отношений Челябинской области Елена Давлетшина.

С каждой семьей индивидуально согласуют дату и время вручения подарочных комплектов детских принадлежностей. С мамами свяжутся по телефону, который они оставляли при поступлении в роддом.

Напомним, в подарочный набор входит полотенце, кремы, салфетки, погремушка, прорезыватель для зубов, «уголок», ватные палочки и диски.

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