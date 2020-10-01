В Челябинской области незаконно выставляли счета

В прокуратуру обратились жители села Тюбук.

Послушать 00:00

Действия «МРСК Урала» по повторному выставлению квитанций жителям села Тюбук признала незаконными Каслинская городская прокуратура. Счета, которые пришли людям, были на оплату расходов по установке общедомовых приборов учёта электроэнергии.



Проверку ведомства организовало по жалобам 24 жителей Тюбука. В ходе неё выяснилось, что все жильцы многоквартирных домов оплатили услуги ещё в 2014-м году управляющей компании «Жилкомсервис».

«Вместе с тем, вопреки требованиям жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с октября 2018 года от ОАО „МРСК Урала“ направлялись счета-квитанции на повторную оплату расходов по установке общедомового прибора учета электрической энергии»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В итоге прокурор обратился в суд с требованием устранить нарушения. В инстанции требования были признаны обоснованными.