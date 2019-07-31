В Челябинской области незаконно расширили садовый участок

Дачница из Озерска построила понтон в водоохраной зоне.

Сотрудники Россреестра Озерского округа нагрянули с проверкой к владелице садового участка, расположенного в СНТ «Зеленая горка». На площади в 700 квадратных метров в водоохраной зоне на берегу озера Малая Нанога расположились садовый дом, хозяйственные постройки, теплицы, грядки, плодовые деревья, словом, все, что соответствует целевому назначению. Но результаты обмера показали, что хозяйка участка незаконно присвоила себе ещё 29 дополнительных квадратных метров земли.

Отдельное внимание госземинспектора привлекла южная граница участка. Здесь владелица сада обустроила террасу с понтоном, ведущим прямо к озеру. Одним словом, устроила себе Сад Эдема.

«Терраса имеет открытый настил и опоры, расположенные на землях общего пользования и водах озера Малая Нанога. Общая площадь террасы составила 96 кв.м., из которых 36 кв.м. - земли общего пользования, 60 кв.м. - воды озера»,

— сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Челябинской области.

Этим гражданка нарушила Земельное законодательство, заняв государственные земли и не оформив на них документы. За это ей пришлось выплатить штраф в размере 5 000 рублей. Что ж, шалость не удалась.

В пресс-службе Управления Россреестра по Челябинской области также сообщили, что к воде в этом месте можно было пройти через калитку. На ней была размещена табличка «Если вам нужен доступ к прибрежной зоне, мы откроем вам калитку» с указанием номера телефона. Тем не менее, эта забота не уберегла хозяйку участка от наказания. Она была привлечена к ответственности по трем статьям КоАП. Материалы о допущенных ею нарушениях были направлены в адрес исполняющего обязанности Министра экологии Челябинской области по подведомственности. Таким образом, мечта любого садовода у дачницы не свершилась.