Активисты спасают природную жемчужину Южного Урала

Берега озера Тургояк находятся в ужасном состоянии.

Участники общественной организации «Гражданский патруль» проверили, в каком состоянии находятся берега озера Тургояк и обнаружили, что территория загублена туристами, которые не хотят убирать за собой или просто не имеют такой возможности.



Прежде всего, необходимо восстановить общественные туалеты, так как они находятся в ужасном состоянии, и туристам приходится справлять нужду в ближайших кустах. В таком же состоянии находится большая часть мусорных контейнеров, отчего люди выбрасывают отходы там, где придется. Берега завалены упаковками от чипсов, бутылками, окурками. Здесь же расположены многочисленные кафе, мангалы, от которых по берегу разбросан мусор и битые стекла.



«Недавно мы проводили на Тургояке субботник, но от него даже следа не осталось. Контейнеры для раздельного мусора, которые тут так необходимы, отсутствуют. На пляже нет элементарных удобств, в кабинках для переодевания ни пола, на который можно встать, ни крючков для одежды. Несмотря на обилие нетрезвых людей и парковки в запрещенных местах, не заметили сотрудников ППС и ГИБДД», — прокомментировала ситуацию активист «Гражданского патруля» Анна Сизова.



Общественники внесли предложения, которые могли бы существенно помочь в поддержании порядка на Тургояке. Необходимо убрать все точки питания за пределы пляжа, содержать территорию согласно Положению Сан ПиН, оборудовать парковку, обеспечить работу сотрудников ГИБДД, ППС, ООПТ, Минэкологии в выходные дни летнего сезона, запретить громкую музыку на территории пляжа, а также продажу алкогольной и табачной продукции в точках питания.

