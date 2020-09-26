В Челябинской области неизвестный угнал табун лошадей

Владелец оценил ущерб в 1,5 миллиона рублей.

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В Кунашакском районе Челябинской области неизвестный похитил табун лошадей со свободного выпаса. Собственник животных, обнаружив пропажу, сразу же написал заявление в полицию.

В местном отделе МВД потерпевший, 40-летний житель села Нугуманово, рассказал, что кто-то похитил 25 лошадей. Ущерб мужчина оценил в 1,5 миллиона рублей. В ходе проведённых мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в краже. Им оказался 25-летний житель села Дубровка.

«Как пояснил задержанный, увидев пасущихся без присмотра лошадей, он отогнал их к себе домой с помощью квадроцикла на пастбище Красноармейского района. В ходе осмотра места жительства подозреваемого полицейские изъяли животных и вернули законному владельцу»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «кража». По ней мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент сотрудники полиции проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.