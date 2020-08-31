Лошадь умерла от бешенства в Челябинской области

Россельхознадзор напоминает, что регион остается санитарно-неблагополучным по этому заболеванию у животных.

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В поселке Целинный Челябинской области зафиксировали смерть лошади от бешенства. Как отмечает Управление Россельхознадзора, регион уже несколько лет является неблагополучным по бешенству животных.

За последний год было зафиксировано уже 42 случая заражения животных. Среди них коровы, собаки, лисы, енотовидные собаки, кошки и лошадь. По сравнению с 2019 годом, количество заражений выросло на 10 случаев.

«В поселке Целинный Кизильского района сейчас установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. Поселок объявлен неблагополучным пунктом. В соответствии с ветеринарными правилами в неблагополучных по бешенству населенных пунктах не допускается проведение выставок, прекращается торговля домашними животными, запрещается вывоз животных за пределы неблагополучного пункта», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Для того, чтобы избежать заражения скота и домашних животных бешенством, необходимо ограничить их контакт с дикими животными, а также регулярно проводить ветеринарно-профилактические мероприятия.