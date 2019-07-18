В Челябинской области не подтвердились слухи о сокращении зарплат работников сети «Красное&белое»

Слухи распространяли через социальные сети.

Сокращение заработной платы и увеличение рабочего дня в сети алкомаркетов «Красное&белое» активно обсуждают пользователи социальных сетей. В группе «Подслушано в „Красное и Белое“» сотрудники рассказывают, что теперь их рабочий день начинается в 8:15, а заканчивается в 18:15, а заработную плату продавцов сократили почти на 7 тысяч рублей.

«Сеть „Краcное&Белое“ начинала своё развитие с территории Челябинской области и на сегодняшний день плотность магазинов здесь выше, чем на территории других субъектов РФ, в связи с этим темпы роста магазинов „Краcное&Белое“ на Южном Урале сократились до минимума. Появление новых рабочих мест напрямую зависит от количества новых магазинов. До недавнего времени мы работали на опережение, чтобы своевременно обеспечить открывающиеся магазины подготовленным персоналом. На сегодняшний день необходимости в этом нет, поскольку прирост числа магазинов в Челябинской области незначителен», — сообщили сайту «Первый областной» в администрации сети «Краcное&Белое».

Рядовые сотрудники отмечают, что заработная плата у продавца-кассира складывается из почасовой оплаты труда и премии. С их слов, совсем недавно ее начали рассчитывать исходя из итогового товарооборота. Оценить изменения сотрудники пока не могут, поскольку их ввели в начале месяца и заработную плату они получат позже.

