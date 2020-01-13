Подорожания не будет: сеть «К&Б» не подтвердила слух о передаче управления компании «Бристоль»

Покупатели могут не волноваться о повышении цен на продукцию.

Недавно в одном из телеграм-каналов появилось сообщение о том, что владелец сети «К&Б» Сергей Студенников передает права на управление коллегам из компании «Бристоль». Якобы из-за этого из головного офиса уволились 20 человек.

Однако в «Красном&Белом» слухи опровергли.

«Обращаем ваше внимание, что данная информация не соответствует действительности. Все факты, перечисленные в статье, являются ложными. Никаких изменений в управлении нет», — сообщили «Первому областному» в пресс-службе «К&Б».

В прошлом году «Красное&Белое» пережило слияние с компаниями «Бристоль» и «Дикси». У каждой сети осталось своё управление.