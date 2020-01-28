Компания «КБ» подозревает, что утечку клиентской базы устроил кто-то из сотрудников

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Данные 17 миллионов человек, пользующихся услугами компании «КБ» появились в одном из телеграм-каналов. Фамилии, даты рождения и телефоны стали доступны всем пользователям интернета. В компании уверены, что «слив» устроил кто-то из своих, поскольку база данных отключена от общей сети, чем надежно защищена от вмешательств извне.

«Сейчас мы проводим служебное расследование, и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия произошедшего — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как стороннее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети. Похищенная информация в любом случае никак не угрожает нашим клиентам», — сообщили в пресс-службе «Красное&Белое».

Компания уверяет, что основательно следит за сохранностью личных данных клиентов. Любой запрос на изменение данных проходит проверку у операторов, базы всегда закрыты от внешнего доступа. Эксперты также уверяют, что порядка 92% утечек баз данных осуществляется именно сотрудниками, нарушающими политику информационной безопасности.

«Данные могут представлять интерес для конкурентов или для компаний, занимающихся продажами. Сами бывшие сотрудники, сливая чужие данные, не преследуют корыстных целей, здесь больше речь о психологических моментах», — считает специалист по информационным технологиям Иван Кущ.

Максимум, чего стоит опасаться клиентам «КБ» — увеличение количества звонков от менеджеров различных фирм.