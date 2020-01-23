Производители снижают цены на мясо в Челябинской области

Это связано с тем, что в регионе продукта производят больше, чем покупают.

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В Челябинской области отмечают снижение цен на мясо свиньи. Об этом сообщают производители и отмечают продавцы в розничных точках торговли. Но цены становятся ниже только на некоторые категории мяса.

«С начала года наблюдается снижение цен на 4% на свинину, это связано с ростом конкуренции на рынке. Но мясо говядины и баранины растет в цене, на 5-6%, это связано с тем, что подорожали корма для скота. Мы стараемся не повышать цены», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ продавец мяса Екатерина Усинцева.

Мясо птицы и свиное мясо стало дешевле по сравнению с прошлым годом от 13,2 до 15,6%.

«Снижение цен на мясную продукцию связано прежде всего с тем, что производство этого вида продукции в Челябинской области превышает норму потребления больше чем в два раза. Мы занимаем третье место по производству мяса птицы, пятое место по производству мяса всех видов, седьмое место по производству мяса свинины», — отмечает заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский.

Для того, чтобы обеспечить сбыт своей продукции, производители снижают отпускные цены, а также выставляют продукцию на сбыт в крупных торговых сетях. Таким образом, по одной и той же цене один товар можно купить в разных городах региона.